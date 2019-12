LEGGI ANCHE

Una vittoria sofferta ma anche meritata, la prima per ildi Gennaroche riscatta in parte quanto visto una settimana fa al San Paolo contro il Parma. Un Gattuso incontenibile al fischio finale di Chiffi, pronto prima a salutare De Zerbi - storico il rapporto di scintille tra i due - e poi a prendere uno per uno i suoi calciatori che festeggiavano in campo.A fare il giro del web però è stata l'istantanea che lo ritrae abbracciato a Lorenzo Insigne. Un lungo e vigoroso abbraccio trae il suo capitano, poi i due sono andati sotto braccio a festeggiare con il resto del gruppo azzurro che ha salutato i tifosi arrivati in Emilia.