15:22

Un giovedì speciale per il, soprattutto per tutti gli atleti e le atlete delle selezioni giovanili che, in occasioni delle feste natalizie, hanno potuto assistere all'allenamento mattutino della prima squadra azzurra agli ordini di Gennaro Gattuso . Il Napoli sta preparando una sfida importante quanto delicata, quella della prossima domenica contro ilche chiuderà il 2019.Sfida che potrebbe anche non vedere tra i suoi protagonisti Dries Mertens : come accaduto ieri, anche oggi il belga non si è allenato sui campi del Centro tecnico di Castel Volturno. Per lui solo sessione fisica in palestra quando mancano ormai solo 48 ore alla partenza per Reggio Emilia. Chi di certo non ci sarà è, infortunato come. Per entrambi solo terapie questa mattina.