I giocatori del Napoli hanno iniziato l'allenamento di oggi alla presenza di Rino Gattuso con un minuto di silenzio e un abbraccio virtuale al tecnico. La seduta di oggi al Centro Tecnico di Castel Volturno ha segnato il ritorno dell'allenatore, assente per qualche giorno dopo la morte della sorella Francesca, scomparsa a 37 anni. La giornata, scrive il club azzurro, è iniziata con un momento molto toccante: la squadra ha voluto esprimere la propria vicinanza e far sentire tutto l'affetto a Gennaro Gattuso con un abbraccio virtuale. Il capitano Insigne e l'intero gruppo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della sorella del tecnico azzurro prima dell'inizio dell'allenamento. Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA