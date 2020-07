LEGGI ANCHE

14 gare già affrontate da allenatore delin Serie A e ancora nessun pareggio. Il percorso di Gennaro Gattuso sembra netto, un bianco o un nero senza alcun grigio, composto di 8 vittorie e 6 sconfitte dopo il ko rimediato giovedì sera a Bergamo contro l'. Il calabrese è il primo allenatore dell'eraa far registrare questo particolare dato che spaventa alcuni tifosi.In alcune occasioni, infatti, gli azzurri non hanno dimostrato di avere la maturità per portare a casa anche un solo punto che avrebbe fatto la differenza. Mentre con piacere sono ricordati gli unici X che sono arrivati con la gestione: il primo contro l'Inter nella semifinale di ritorno di, un pari che ha permesso al Napoli di accedere alla finale contro la Juventus chiusasi sullo 0-0, prima della vittoria azzurra ai rigori.