Giornata di riposo oggi per il Napoli, Niente allenamento per gli azzurri dopo la partita, vinta ieri sera contro l'Empoli, che ha portato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, dove incontreranno la vincente di Roma-Spezia. Gattuso ha concesso il liberi tutti ma ha voluto portare la squadra a pranzo, a Ercolano.

Un modo per il tecnico azzurro per cementare il feeling con i giocatori, dopo l'ultimo periodo non esaltante, ma almeno segnato dalle ultime due vittorie, con Udinese e appunto Empoli. Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center con gli azzurri che preparano il match contro la Fiorentina in programma domenica allo Stadio Maradona per l'anticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 12.30).

