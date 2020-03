Ultimo aggiornamento: 12:49

Rino Gattuso scivola sulla storia del calcio. La sua battuta in conferenza stampa non è sfuggita ai social. E non solo, come vedremo. «Napoli non è Pro Vercelli o Molfetta, errori deprimenti». Tre, due, uno… otto. Arriva su Twitter la risposta della società piemontese che, attraverso il suo profilo ufficiale, scrive: «Ottima osservazione: sono poche, in Italia, le squadre che possono vantare almeno 7 scudetti!».I commenti al post del glorioso club di Vercelli, fondato nel 1892, sono tantissimi. Ovviamente tutti con il dito puntato contro l'allenatore del Napoli che, sicuramente, non avrà pensato al palmares della "Pro" prima di fare quella battuta. Ora non resta che aspettare la risposta del Molfetta...