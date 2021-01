Una bella notizia sotto la pioggia di Castel Volturno. Il Napoli di Gennaro Gattuso ritrova in campo Koulibaly e Demme, i due azzurri che hanno svolto l’intera seduta in gruppo in vista del match di domani in Friuli contro l'Udinese.

L'allenatore azzurro proverà a recuperarli per la sfida alla squadra di Gotti, mentre Malcuit è Mertens sembrano restare fuori. Il francese ha svolto solo lavoro personalizzato, anche per Mertens terapie e lavoro personalizzato questa mattina.

