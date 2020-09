LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mercoledì di rientri per il Napoli e per Gennaro Gattuso , che a dieci giorni dall'esordio ufficiale in campionato sul campo del Parma può salutare il ritorno di tanti elementi delle nazionali. Oggi a Castel Volturno sono rientrati il capitanoinsieme con gli altri due azzurri Meret e Di Lorenzo, poi, Hysaj, Maksimovic,e Milik. Attesi domani Mertens e Elmas.Prima della sfida aldel 20 settembre, gli azzurri affronteranno altre due gare in amichevole di preparazione verso la sfida del Tardini: venerdì c'è il Pescara al San Paolo alle 18, poi domenica alle 20.30 la sfida europea in casa dello