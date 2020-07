LEGGI ANCHE

Una buona notizia persulla via di Lazio e soprattutto Barcellona: Kostas Manolas , come comunicato dal sito ufficiale del, è già rientrato in gruppo insieme con i compagni dopo l'infortunio al costato dello scorso weekend.In attesa di scoprire quella che è l'entità precisa dell'infortunio subito da Nikola Maksimovic ieri sera contro il Milan, l'allenatore azzurro ritroverà quantomenoin vista della sfida dicontro il. Un rientro importantissimo per tutto il gruppo azzurro che sabato chiuderà il campionato contro la Lazio.