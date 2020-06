LEGGI ANCHE

Dopo il passaggio in finale di coppa Italia, altra buona notizia per il Napoli. La squadra azzurra infatti, all'indomani della sfida contro l'Inter, ha ritrovato Kostas Manolas. In greco si è rivisto questa mattina sui campi di Castelvolturno e ha ripreso ad allenarsi insieme con i compagni.«Alla seduta mattutina ha partecipato anche Manolas che è rientrato dopo l'infortunio ed ha lavorato in gruppo», si legge dal sito ufficiale azzurro. Difficile immaginato in campo mercoledì in finale, ma potrebbe essere a disposizione per il ritorno del campionato. Lavoro di scarico invece per Il resto della squadra dopo il faticoso rientro in campo di ieri sera.