È iniziato in questi minuti il primo summit di mercato dell’estate napoleta: a Capri va di scena l’incontro tra Aurelio De Laurentiis, padrone di casa, insieme con. L’allenatore azzurro e il club proveranno ad allungare il contratto ora in essere, prorogando la scadenza che a oggi sarebbe fissata al 2021. Una volta raggiunto l'accordo, si passerà poi al mercato per rinforzare la squadra con cessioni e arrivi ancora da certificare.«Non mi interessano le cifre e le date, penso solo a stare bene dove sto e a lavorare al meglio con tranquillità. Ringrazioper l’opportunità che mi ha dato lo scorso dicembre» aveva detto Gattuso al fischio finale del match contro ilcertificando l’incontro di oggi. Insieme con De Laurentiis anche il figlio Edo, che ha raggiunto Capri ieri al rientro dalla gara di Champions League. Assente, invece,, agente dell’allenatore azzurro. L’idea del club sarebbe quella di allungare la scadenza di Gattuso al 2022 o al 2023, anche aggiornando le cifre del suo ingaggio (oggi guadagna circa 1,4 milioni).