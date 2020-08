LEGGI ANCHE

inviato a BarcellonaNon è certo il risultato di ieri al Camp Nou che definisce il destino di Gattuso al Napoli. Rino aspetta senza particolari ansie l’incontro con De Laurentiis mentre Mendes, il suo potente agente continua a mandare messaggi su come poter migliorare il contratto. Il tecnico azzurro sa che le intenzioni del Napoli sono quelle di rinnovare il contratto almeno fino al 2023 e quindi non intende mettere fretta a De Laurentiis. Anche se il suo desiderio sarebbe quello di avere il prima possibile un nuovo contratto. Magari anche con un ritocco all’insù che gli serve per una ragione particolare: consacrarlo tra i big della panchina italiana.E in quella sede parlerà anche del modo in cui immagina il Napoli che deve venire e chiederà anche che possano aggregarsi almeno un paio di collaboratori rimasti esclusi a dicembre.D’altronde, le parti sono in ogni caso non particolarmente distanti, se non in qualche dettaglio legato alle clausole unilaterali. Dettaglio che non è di poco conto, Gattuso non le vorrebbe, le ha accettate a dicembre per la fretta di iniziare l’avventura napoletana ma nel suo nuovo contratto preferirebbe che non ce ne siano. Né a favore del club azzurro né a favore suo.Ecco, Gattuso gradirebbe che tutto questo intreccio di clausole non ci sia all’interno del nuovo contratto. Ma per dire di sì, il Napoli vorrebbe una clausola che possa blindare Gattuso al club senza farlo cadere in tentazione. Una clausola superiore ai 5 milioni. In questa maniera, Gattuso si sentirebbe prigioniero del Napoli. E non vuole. Ed è questo uno dei punti-chiave.De Laurentiis ha lanciato dei messaggi al suo allenatore. Delle frecciatine che rompono rispetto ai canonici cliché del passato dell’amore eterno: ecco, il patron ha spiegato senza giri di parole che al Napoli lui è il benvenuto, ma che se non dovesse essere convinto di qualcosa nel progetto Napoli «dovesse perdere le sue motivazioni» ecco che non verrebbe trattenuto a forza. Chiaro, non si tratta di un inizio di guerra fredda, perché davanti a questi messaggi ce ne sono anche altri che a Gattuso non possono che far piacere. «Questo è un ciclo vincente, Rino è un uomo eccezionale e voglio che sia lui a guidarlo».. Gattuso che ha vissuto un periodo iniziale difficile, con momenti di tensione con De Laurentiis, è uno che ha detto di sì al Napoli dopo aver rifiutato Newcastle, Genoa e Fiorentina. Non cercava una panchina qualsiasi dopo la rottura con il Milan, ma la panchina giusta. Tradotto: il Napoli è una scelta di vita importante e qui lui non vuole essere di passaggio. Altrimenti, non avrebbe trasferito fin da dicembre i due figli e la moglie a Napoli, facendo cambiare scuola ai ragazzi nel bel mezzo dell’anno scolastico. Il punto è che De Laurentiis e Gattuso devono trovare il tempo per parlare a lungo, non solo al telefono come fanno spesso e come hanno fatto anche ieri prima della partita tra Napoli e Barcellona. Ognuno deve sposare i pensieri altrui: Ringhio lentamente si sta calando nel mondo Napoli, dopo qualche incomprensione iniziale. Ci sono tutte, proprio tutte le condizioni per andare avanti. Tanto la durata è una formalità: perché Gattuso vorrebbe che De Laurentiis ricordasse che nel giugno del 2019 lasciò sul tavolo del Milan un contratto da 10 milioni.