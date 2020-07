LEGGI ANCHE

Lunedì di scarico per il Napoli che si ritrova a Castel Volturno dopo la vittoria sulla Roma di ieri sera al San Paolo. Gattuso può sorridere in vista della gara contro il Genoa del prossimo mercoledì: con ogni probabilità, nel gruppo di convocati per Genova figurerà nuovamente ancheCome informato dal sito ufficiale degli azzurri, infatti, il centrocampista brasiliano che si era fermato prima della trasferta diha fatto questa mattina allenamento completo col gruppo. Solo terapie e palestra per, invece, mentre Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.