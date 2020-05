LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seduta mattutina per ilpresso il Centro Tecnico di Castel Volturno, un ritorno al lavoro per gli azzurri dopo la domenica di riposo concessa da. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2, prima fase dedicata al lavoro aerobico e successivamente seduta atletica incentrata sulla velocità con serie di variazioni di allunghi. Di seguito esercitazioni di passaggi, chiusura con lavoro di tecnico tattico finalizzato al possesso palla.Gattuso ha potuto ritrovare anche i tre affaticati dell'ultim'ora: Allan , Llorente esono tornati nel gruppo di lavoro. Fuori dai giochi resta quindi solo, infortunatosi nella prima settimana di rientro al lavoro e in attesa di scoprire le tempistiche per il recupero dal problema alla coscia destra.