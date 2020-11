Due giorni di stop, poi di nuovo tutti in campo. O, almeno, chi non è con la nazionale. Il Napoli perde quindici calciatori in giro per l'Europa e per il mondo, in attesa di ritrovarli tutti la prossima settimana prima della importante sfida al Milan.

Gattuso è tornato al lavoro a Castel volturno, con la squadra che ha lavorato sui campi del centro tecnico iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente esercitazione tecnica e chiusura con lavoro atletico prima aerobico e poi di forza. Domani nuovo allenamento, il gruppo si fermerà solo nel weekend.

