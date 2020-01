LEGGI ANCHE

La febbre non ferma Fabián Ruiz che è tornato a lavorare insieme con il gruppo azzurro oggi a Castel volturno. Lo spagnolo, quindi, si candida ad un posto da titolare contro l'Inter lunedi sera dopo la doppietta che rifilò ai nerazzurri la scorsa stagione al. La squadra questa mattina si è allenata in palestra, in attesa della rifinitura di domani.Continuano le terapie per Nikolache sarà quindi assente lunedì. Lavoro personalizzato, invece, per Ghoulam, Mertens . I due punti interrogativi più importanti riguardano proprio il centrale azzurro e l'attaccante belga:avrebbe voluto averli a disposizione lunedì contro l'Inter ma sembra sempre più in dubbio il loro utilizzo.