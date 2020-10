Tornano i sorrisi in casa Napoli: Piotr Zielinski e Eljif Elmas sono stati ufficialmente inseriti da Gennaro Gattuso nel gruppo di calciatori a disposizione per la sfida di domani sera in Europa League contro la Real Sociedad.

LEGGI ANCHE Napoli, tamponi tutti negativi: la squadra parte per la Spagna

Tra gli azzurri presenti anche Timo Bakayoko: superato dunque il problema avvertito domenica nel match contro il Benevento. La squadra è attesa nel tardo pomeriggio a San Sebastián: alle 19 la conferenza stampa di Gattuso e Fabian.

I CONVOCATI

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA