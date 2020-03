LEGGI ANCHE

Una buona notizia quella arrivata questa mattina da Castel volturno dove Kalidou Koulibaly è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni. Come specificato dal sito ufficiale del, il centrale difensivo ha lavorato in campo svolgendo parte dell'allenamento in gruppo con i compagni e parte personalizzato, proseguendo il percorso di rientro graduale concordato con lo staff medico.Meno positiva è invece la notizia del lavoro personalizzato per, che non si è allenato con i compagni. Al completo il resto del gruppo,si è allenamento in campo e in palestra seguendo la tabella di recupero dopo l'infortunio al crociato, mentre Llorente hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato in palestra.