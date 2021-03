Napoli, Gattuso ritrova Lobotka e Petagna ritrova il gruppo

Il secondo giorno di lavoro settimanale del Napoli di Gattuso vede il rientro a Castel Volturno di Stanislav Lobotka. Lo slovacco era stato escluso dagli allenamenti la scorsa settimana per un problema di tonsillite che lo aveva tenuto ai box, questa mattina ha svolto parte di lavoro in gruppo e parte in palestra.

In vista del rientro in campo con il Crotone, Gattuso spera di veder completato anche il recupero di Andrea Petagna: l'attaccante napoletano è ai box da un mese, questa mattina al Centro tecnico di Castel volturno ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo.