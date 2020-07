© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dalla sfida contro il Sassuolo al San Paolo, Gennaro Gattuso conferma la lista di convocati per il match. La notizia migliore per l’allenatore calabrese è il rientro in gruppo di David Ospina, il portiere colombiano che si era fermato con il Parma a causa di problemi fisici. Gli azzurri sono al completo, l’unica esclusione è quella di Mario Rui, tenuto fuori per motivi precauzionale, oltre a quella dell’attaccante spagnolo Fernando Llorente che anche in questi giorni si è allenato tra palestra e campo.Meret, Ospina, Karnezis;Malcuit, Hysaj, Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Manolas, Ghoulam;Allan, Lobotka, Demme, Fabian, Zielinski, Younes, Elmas;Callejon, Lozano, Politano, Milik, Mertens, Insigne.