Napoli, Gattuso rivede la luce: anche Osimhen torna ad allenarsi

Uno dopo l'altro gli indisponibili del Napoli tornano in campo. La squadra di Gennaro Gattuso, che domani affronterà il Benevento al Maradona, dovrà fare a meno «solo» di quattro elementi, ancora alle prese con qualche guaio fisico di troppo.

Come confermato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo questa mattina, nella abituale seduta di allenamento quotidiana. Recuperati, dunque, senza dubbi Demme, Ospina e Hysaj che saranno tra i convocati contro il Benevento.

