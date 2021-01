L'eco delle parole di Gennaro Gattuso ancora si sente nell'aria di Castel Volturno, tra le stanze e i campi vuoti del Centro tecnico del Napoli che oggi non ha ospiti. La squadra azzurra, infatti, si ferma per un giorno dopo le fatiche in Coppa Italia e la vittoria sullo Spezia che è valsa per Lozano e compagni il passaggio alle semifinali del torneo.

Gattuso ha indetto il rompete le righe per 24 ore, dopo il ritiro forzato delle ore precedenti alla sfida contro i liguri. Domani gli azzurri torneranno in campo, una sessione di allenamento dopo aver ricaricato le batterie per puntare il Parma, primo match di un lungo tour de force che vedrà gli azzurri affrontare otto partite in venticinque giorni.

