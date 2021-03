Napoli, la forza del collettivo: è il gruppo il segreto di Gattuso

Tutti per Rino, tutti con Rino. La vittoria con il Milan porta sollievo, persino serenità, se non euforia. Vanno bene le incursioni al telefono di De Laurentiis, ma c'è un lavoro quotidiano di Gattuso e Giuntoli dietro il colpo grosso di San Siro del Napoli. Perché nelle difficoltà emergono giocatori che possono essere esattamente annoverati tra i pretoriani di Gattuso: Insigne, Zielinski, Demme, Fabian, Koulibaly, Politano. Altro che gruppo poco compatto. Il tecnico e il direttore sportivo avevano previsto ogni cosa: troppi infortunati nel momento più impegnativo della stagione, con una gara ogni tre giorni senza poter fare turnover, per poter dare un giudizio sereno sul valore degli azzurri. E appena l'emergenza ha concesso una tregua (in ogni caso, mancavano Lozano, Manolas, Rrhamani, Petagna e Ghoulam con Mertens e Osimhen ancora a mezzo servizio) la risposta è arrivata domenica sera contro il Milan. Una vittoria che rimette in discussione anche il secondo posto. De Laurentiis, pur non volendo mai sollevare Gattuso (e Giuntoli) dal proprio incarico, non ha mai ritenuto di dover smontare con decisione il castello di precarietà che è stato costruito intorno al Napoli. Costringendo gli azzurri a lavorare sotto stress e sotto pressione per alcune settimane, nonostante i tentativi di Gattuso e Giuntoli di proteggere il gruppo dalle voci che arrivavano all'esterno (Politano spiegò: «Quante fesserie abbiamo sentito...»). Ed è il motivo del risentimento di Ringhio: si aspettava una presa di posizione autentica del patron contro il vociare anti-Rino. Ma non per se stesso, ma per il bene del Napoli e dell'obiettivo Champions che è sempre stato a portata di mano. Ma nulla è successo. Gattuso non ha motivo di credere che De Laurentiis gli dica apertamente che il patto per il rinnovo è saltato. Lo ha capito dal suo silenzio. E non ne fa un dramma. A fine anno, con la scadenza naturale del contratto, si aspetta l'addio dal Napoli. E forse pure se il presidente cambiasse idea e gli proponesse un altro contratto (o anche, semplicemente, quello pronto dal 12 gennaio), faticherebbe a convincere Gattuso a restare. Ma guai a credere che i due siano separati in casa, non è così: perché a Rino scivola tutto addosso, ormai. Dopo il nervosismo dei primi tempi. Da oltre un mese c'è stata un'inversione di rotta, cioè di un abbassamento della tensione e delle polemiche. Si va avanti a braccetto (De Laurentiis prima di concertare con Agnelli lo slittamento di Juventus-Napoli ha chiesto il parere di Gattuso), poi è probabile che a fine anno ognuno andrà per la sua strada. Ma in questa storia mai dare le cose per scontate.

Due giorni di relax per il gruppo, della Roma si comincerà a parlare da domani. Solo Lozano e Manolas stanno facendo gli straordinari a Castel Volturno: il messicano torna disponibile per l'Olimpico. Il Napoli farebbe volentieri a meno di mandarlo con il Messico a giocare con Galles e Costa Rica, ma il Chucky ci tiene in maniera particolare. E poco si potrà fare. Gattuso ha passato mezza giornata con Riccio e i suoi per preparare il lavoro della settimana, per lui nessun riposo. Anzi. La maniacale cura dei particolari in ogni momento della giornata di lavoro, il suo costante tentativo di spronare e di smuovere le coscienze dei giocatori, la carica che dà all'intero ambiente, hanno pian piano dato a Gattuso un alone particolare, e ora lo spogliatoio è ancor di più tutto con lui. Le difficoltà hanno fatto sì che il Napoli sia davvero suo in questo momento e pronto a tutto per lui. E allora, da domani si tornerà a lavorare con serenità e con qualche sorriso in più. Tabelle non se ne fanno però dopo la sosta, il calendario proprio non è niente male: vero che ci sono ancora le sfide con la Juventus, l'Inter e la Lazio ma per il resto tutte avversarie dietro in classifica. Con la serenità giusta, la stagione può ancora essere portata in salvo.

