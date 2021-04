Napoli, Gattuso, show nel finale: calcio in panca e lezione a Lozano

Anche oggi ha saputo prendersi la scena Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che batte a fatica il Crotone e poi si prende tre punti importantissimi per la corsa Champions. A fine gara, rino si è fatto beccare dalle telecamere in uno dei massimi momenti di rabbia: gli errori dei suoi fanno temere l'ennesima reazione del Crotone, allora scalcia verso la panchina. Poi, finito il match, Gattuso si prende qualche secondo con Lozano, subentrato nella ripresa, per una veloce lezione tattica.