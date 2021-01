Gennaro Gattuso si tiene il passaggio del turno dopo il match contro l'Empoli. «Abbiamo sofferto contro una squadra piena di giovani interessanti, giovani importanti. Sapevamo che oggi dovevamo dare minutaggio a chi aveva giocato meno, quindi potevamo fare un po' di fatica. Ci teniamo la vittoria e una lezione per la gara di domenica. Abbiamo preso qualche ripartenza di troppo stasera» ha detto l'allenatore azzurro. «Da quando c'è il covid non esistono più partite normali, escono fuori sempre risultati particolari, ma qualche punto per strada sicuramente l'abbiamo perso in campionato. Ne ho sentite tante in questi mesi sulla mia salute, ma io sto bene e posso fare questo lavoro tranquillamente. C'è di peggio in questa vita».

«In Inghilterra sono molto organizzati e anche loro vivono una situazione particolare con il covid. L'Italia sta facendo un grande lavoro, non era facile. Siamo privilegiati noi che siamo qui, ma non è facile andare avanti con questo problema. Sei sempre con l'ansia per te e pe i calciatori» ha continuato Gattuso ai microfoni Rai. «Dopo l'Inter c'è stata un'involuzione, non siamo brillanti a livello tattico ma non è colpa dei moduli. Diamo troppo campo agli avversari, ma stasera non fa testo: Elmas, Lobotka, Rrahmani dovevano mettere minuti importanti nelle gambe. Osimhen ha ricominciato a correre a casa in questi giorni, mi ha detto che sta bene e la spalla gli dà meno fastidio, adesso aspettiamo che si negativizzi».

