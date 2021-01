Una vittoria al fotofinish ma non certo il miglior Napoli di sempre. Gennaro Gattuso e gli azzurri ritrovano in casa dell'Udinese tre punti fondamentali dopo la sconfitta contro lo Spezia. «Non era facile oggi dopo quello che avevamo visto contro lo Spezia. Ma lo sapevamo, la squadra è viva e sa che deve giocare sempre al massimo per vincere le partite» ha detto Gattuso. «Abbiamo obiettivi importanti e mercoledì abbiamo preso una mazzata terribile. Abbiamo sofferto oggi ma poi ci siamo rialzati prendendoci quello che avevamo lasciato con lo Spezia».

«Mi dispiace per Rrahmani, è un gran professionista ma era in difficoltà e io dovevo fare una scelta. Avrà ancora altre chances ma oggi ho preferito toglierlo» spiega l'allenatore azzurro a Sky Sport. «Oggi i calciatori devono imparare a stare più concentrati in campo, Napoli è una piazza difficili con tante radio e tanti siti che parlano di noi. Ne dicono tante di stronzate in giro, ma noi dobbiamo stare sul pezzo e pensare al campo, solo così possiamo raggiungere risultati. Osimhen ha ancora il covid, domani farà il tampone ma non sta ancora bene con il braccio. Fin quando non saremo sicuri di chi abbiamo, Llorente resterà con noi».

