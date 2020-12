Rino Gattuso torna a parlare dopo l'emozionante serata contro la Roma di domenica scorsa. Domani la sfida contro l'AZ Alkmaar in Olanda. «Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti che all'andata non ha fatto il suo calcio per i problemi che aveva. Ci hanno sorpreso ma domani sarà un'altra partita» ha detto l'allenatore azzurro in conferenza stampa prima della gara.

«Le partite in Europa ti danno grande convinzione soprattutto in questo momento difficile, con gli stadi vuoti. Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli» ha continuato Gattuso che spera di cancellare la sconfitta inaspettata dell'andata. «Nella gara di andata abbiamo girato la palla troppo lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti. Dopo quella partita l'AZ non ha mai più perso, la squadra sa che domani sarà dura» ha spiegato l'allenatore azzurro. «Insigne è uno dei più forti che abbiamo in squadra, ma lo voglio vedere più sereno e sorridente in alcuni momenti della sua vita con la squadra perché è il capitano di questo gruppo».

