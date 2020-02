LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli forza 9. Gli azzurri di Gattuso battono il Torino al San Paolo e si prendono la nona vittoria della nuova gestione rilanciandosi fortemente in campionato dopo la notte speciale in Champions League contro il Barcellona. Le reti di Manolas e Di Lorenzo aiutano il nuovo Napoli che ha già fatto meglio di quello di Carlo Ancelotti in termini di numeri.Nove le vittorie di Gattuso tra campionato e Coppa Italia, otto quelle portate a casa da Ancelotti nelle 21 gare giocate fino a dicembre. Gli azzurri ora sognano di tenere vicina la zona europea e soprattutto di poter continuare a sognare in Champions in attesa del ritorno contro i blaugrana.