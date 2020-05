LEGGI ANCHE

Seduta di allenamento per ildi Gennaro Gattuso , sempre nel rispetto delle norme previste dall'ultimo protocollo del Cts, al Training Center di Castel Volturno. La squadra azzurra, sul campo 1 al lavoro per la terza settimana dopo la fine del lockdown, questa mattina ha svolto solo lavoro di scarico a gruppi su un circuito sviluppato attraverso stazioni tecniche e fisiche. Il gruppo che ha vinto il circuito di esercitazioni era composta da, Maksimovic, Lobotka eDomani altra giornata importante per il gruppo Napoli , in attesa delle decisioni governative che statuiranno sulla ripartenza del campionati. Il gruppo di, infatti, sarà sottoposto ad ulteriore giro di controllo per l'emergenza coronavirus con i tamponi già conosciuti nelle scorse settimane, come previsto dal protocollo medico azzurro. Al Centro tecnico presente anche il ds napoletanoche porta avanti con Gattuso il lavoro del prossimo anno.