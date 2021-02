Gli allenatori moderni concordano tutti su una cosa: parlare di numeri e di moduli non ha molto valore. C'è una squadra che si schiera in un modo quando attacca e poi cambia quando difende. E allora 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1 rischiano di diventare un'accozzaglia di numeri e basta. Tutto giusto, eppure nel Napoli, da un anno a questa parte, abbiamo assistito a un cambiamento di pelle letteralmente radicale. Novità assoluta da queste parti, visto che Sarri prima e Ancelotti hanno portato l'integralismo assoluto del sistema di gioco. Il 4-3-3 di Sarri e il 4-4-2 di Ancelotti hanno rappresentato un punto fermo del gioco del Napoli. Nel caso del toscano, poi, perfino gli interpreti erano immutabili, una sorta di filastrocca degna della formazione dell'Italia al Mondiale di Spagna nel 1982.



SÌ CAMBIARE

Con Gattuso, invece, è cambiata la musica, anzi lo spartito. Perché Rino si è presentato con un'idea chiara in testa e l'ha portata avanti praticamente per tutto l'arco della passata stagione. Il 4-3-3 è diventato il suo mantra. Partendo, giustamente, dal presupposto che quello doveva essere il modulo più adeguato per mettere a proprio agio i giocatori che aveva in rosa. Per perseguire la sua idea di gioco, quindi, si è fatto comprare subito due registi (Demme e Lobotka), perché nella rosa allestita in estate da Ancelotti c'era una carenza in mezzo, visto che gli interpreti da schierare dovevano essere solo due e con caratteristiche ben precise. Non per Rino, che ha riportato Insigne a fare l'esterno alto d'attacco, Fabian in mediana e Callejon tuttofare sulla destra. Con l'arrivo della nuova stagione, però, le cose sono cambiate.



ATTENTI A VICTOR

L'acquisto di Osimhen, unito al prolungamento del contratto di Mertens, hanno portato Gattuso a rivedere le sue idee. Perché rinunciare a uno dei miei due migliori attaccanti se posso provare a farli giocare inieme? È il quesito che si è portato dietro per tutta l'estate fino all'inizio del ritiro di Castel di Sangro, quando ha poco alla volta messo in testa ai suoi ragazzi l'idea di cambiare. Dal 4-3-3 si è passati al 4-2-3-1 con il nigeriano terminale offensivo e Mertens alle sue spalle a fare da suggeritore e attaccante aggiunto. Alla prima di campionato, con Osimhen ancora in panchina, si è affidato al vecchio e caro 4-3-3, ma una volta inserito Vicotr è cambiato il modulo e pure la partita. Da quel momento (e fino al giorno dell'infortunio del nigeriano con la maglia della sua nazionale) il Napoli si è sempre schierato con il 4-2-3-1 grazie anche alla prestanza fisica di Bakayoko che lì in mezzo al campo è diventato un insostituibile frangiflutti davanti alla difesa. La squadra ha girato a meraviglia: gol, spettacolo e soprattutto vittorie. Poi si è fatto male Osimhen e la macchina si è inceppata. Mertens è stato spostato a fare il centravanti e Zielinski ha avanzato il suo raggio d'azione passando da mezzala a trequartista. A dicembre, poi, si è infortunato anche Mertens e a fare l'attaccante titolare ci ha pensato Petagna. Qualche tentativo e poco più, per poi ritornare al vecchio e caro 4-3-3 nel quale Petagna si sente sicuramente più a suo agio.



LA SVOLTA

Nel finale della gara contro il Parma si è vista per la prima volta la difesa a 3 (o a 5), esperimento poi diventato pratica nell'andata si coppa Italia contro l'Atalanta, quando Gattuso ha schierato un Napoli versione bunker: 5-4-1 mascherato da 3-4-3 con Maksimovic aggiunto a Koulibaly e Manolas in difesa e Di Lorenzo e Hysaj esterni di centrocampo ma senza avere licenza di offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA