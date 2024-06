Ogni ora che passa diminuisce lievemente l’ottimismo e Di Lorenzo s’allontana di un altro passetto dal Napoli. Anche ieri, nel ritiro tedesco della Nazionale, il capitano avrebbe potuto tranquillamente smontare ogni ipotesi di addio ma si è limitato a un salomonico «il Napoli sa, ho parlato con la società appena finito il campionato. Quando sarà il momento, ci metterò la faccia come ho fatto durante tutta la stagione e non mi tirerò indietro».

Non proprio parole di distensione totale. D’altronde, c’è poco da stupirsi perché l’agente Giuffredi non ha fatto altro che raccontare dei mal di pancia del terzino azzurro, non certo i suoi. Domani sarà a Dortmund a vedere l’esordio dell’Italia. Per la verità, le possibilità che il terzino decida di continuare a essere il capitano del Napoli restano alte, tuttavia lontane da un percentuale del tutto rassicurante. In ogni caso di (eventuale) separazione si tornerà a discutere dopo l’Europeo. Perché il ragazzo toscano al momento non vuole sentir parlare di futuro. È persino tentato di chiudere i suoi account social dopo che molti “leoncini da tastiera” gli hanno vomitato ogni genere di insulto, ipotizzando ragione campate in aria dietro la sua voglia di andare via. «Hanno detto che qui sono triste e silenzioso, sono cazzate quelle che vengono scritte per creare dei casi. Sono serenissimo», dice provando a sgombrare ombre e per mettere a tacere le malelingue. Quel che ora gli preme è capire se sabato Spalletti lo farà giocare titolare oppure no contro l’Albania nell’esordio dell’Europeo: perché nel nuovo modulo della Nazionale, Di Lorenzo rischia di essere l’escluso per eccellenza perché Lucianone potrebbe optare per Darmian esterno a destra nella difesa a tre.

Le telefonate

Giuffredi è stato a lungo martedì sera al telefono con Di Lorenzo. A cui premeva, soprattutto, conoscere i motivi che hanno spinto il ds Giovanni Manna a dirgli che “era cedibile” dopo sei anni da leader nel primo incontro a Castel Volturno, a inizio maggio. Solo un malinteso, ha spiegato Manna, mai ha pensato davvero di rinunciare a Di Lorenzo. Della stima di Conte ha saputo la settimana scorsa, quando il tecnico leccese lo ha messaggiato per spiegargli che esiste un prima e un dopo nella storia del Napoli. Ed è legata al suo arrivo. Perché Conte ha raccontato che sarà una specie di capofamiglia nel Napoli che sta nascendo, una specie di manager all’inglese. Con De Laurentiis presidente poco presente, alle prese con i piani per lo stadio e (magari) per il nuovo centro sportivo. Ecco, tutto questo basta per togliergli da dosso quella sensazione amara di essere “scaricato”? «Conte? È un onore avere lui come allenatore. Così come è avere Spalletti». No, non dice rimango. Restino tutti sulla graticola, non solo lui. «Io sono serenissimo. Sto preparando il secondo Europeo, la mia concentrazione è altissima. Per me che ho fatto un percorso venendo dal basso raggiungere un secondo Europeo e motivo di orgoglio. Voglio far bene per accantonare un po’ la stagione mia e del Napoli che è stata dura». Giuffredi gli ha riferito gli apprezzamenti che ha avuto Conte per lui. Non una sorpresa. «Sono contento di quello che ha detto perché è un grande allenatore. Essere stimato da lui e dai grandi tecnici fa piacere. Vuol dire che è stato apprezzato ciò che ho fatto. Ora sono concentrato sull'Europeo e la mia testa è qui». Non teme l’esclusione con l’Albania, non ne farebbe un dramma. Forse già lo sa. «Il mister sta provando tante soluzioni. Sarò il mister a scegliere la formazione. Tre partite del girone e ci sarà spazio e bisogno di tutti». La linea della difesa sarà a tre, una mutazione genetica di Spalletti che lo scudetto a Napoli lo ha vinto blindandosi a quattro.

Andare avanti

Anche a Iserlhon non si parla solo dell’Europeo, ma anche di quello che succederà. E le delusioni vissute con il Napoli: «Il calcio va veloce e bisogna sempre dimostrare qualcosa. L'annata è stata difficile per me e per il Napoli: non abbiamo riconfermato il livello dell'anno prima e i risultati sono stati deludenti. Il mio obiettivo è far bene qua per cancellare l’ultimo mio periodo nel club e tornare al mio livello». Il quadro della situazione è abbastanza chiaro e non si è modificato negli ultimi giorni. Il Napoli vuole chiudere in fretta il capitolo Di Lorenzo, avere la certezza che resti. E Manna ha fatto intendere che, nel caso, potrebbero esserci anche delle aperture per il capitano se deciderà di lasciar perdere le sirene della Juventus. Vero, Conte ha detto che lì, proprio lì, non deve andare. Ma Cristiano Giuntoli e Giuffredi hanno un accordo chiaro: se lascia il Napoli, lo fa per andare in bianconero. Con la Juventus pronta a offrire 25 milioni di euro. Ecco, si rischia davvero un muro contro muro per tutta l’estate. Ma De Laurentiis e Conte tutto vogliono tranne che tenere persone scontente. Come l’estate scorsa. Quando tutti i mal di pancia vennero ignorati. E il risultato è sotto gli occhi di tutti.