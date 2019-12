Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions league. Nell'ultima partita della fase a gironi del gruppo E, i partenopei hanno battuto il Genk 4-0 grazie a un Milik in forma straripante. Gli azzurri di Ancelotti terminano secondi dopo il Liverpool che vince 2-0 a Salisburgo.

Il match comincia in un clima surreale: silenzio al San Paolo, tutti sanno che è l'ultima gara di Ancelotti sulla panchina azzurra. Al 3' però uno svarione della difesa belga (in particolare del portiere giovanissimo) permette a Milik di buttare dentro l'1-0. Il Napoli gioca in scioletezza, con grande agonismo. Sembra che qualcosa si sia sbloccato negli azzurri, al netto della caratura tecnica dell'avversario. Al 10' Mertens tenta il pallonetto dal limite ma il tentativo è fuori. Poco dopo è Onuachu a graziare il Napoli, lasciato colpevolmente solo in area. Ma il 2-0 è solo questione di tempo. E arriva al 26' con Di Lorenzo che imbecca di nuovo Milik che raddoppia.

Al 32' Meret salva su percussione belga. Gli azzurri devono tenere alta la concentrazione. E lo fanno perché Vandevoordt al 36' atterra Callejon, rigore pern gli azzurri. Sul dischetto va Milik che fa 3-0. Onuachu qualche minuto dopo può accorciare ma spreca malamente davanti a Meret. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa ritmi più lenti, il Napoli gestisce e quando può si ripropone. Il Genk prova qualche tiro in porta ma è poca cosa. Al 58' destro di Allan da fuori, non va. Al 70' Gaetano esordisce in Champions al posto di Zielinski. Al 73' ancora fallo in area e nuovo rigore per il Napoli. Va Mertens sul dischetto e fa il cucchiaio del 4-0. A questo punto entrano Lozano e Llorente per Callejon e Milik. Finisce così con il Napoli che vola agli ottavi di Champions.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 14 Mertens, 99 Milik.

A disposizione: 25 Ospina, 9 Llorente, 12 Elmas, 15 Luperto, 23 Hysaj, 24 Insigne, 11 Lozano. All. Ancelotti.

GENK (3-4-3)

26 Vandevoordt; 6 Dewaest, 33 Lucumi; 31 Maehle, 25 Berge, 17 Hrosovsky, 2 De Norre; 7 Ito, 10 Samatta, 11 Paintsil, 18 Onuachu.

A disposizione: 28 Coucke 26 Vandevoordt, 4 Wouters, 5 Borges, 15 Odey, 23 Hagi, 27 Bongonda. All. Wolf.

ARBITRO: Cakir (Turchia).

