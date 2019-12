Ci siamo! Alla vigilia di Napoli-Genk, il match che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e forse l'intera stagione azzurra, Carlo Ancelotti torna a parlare in conferenza stampa. Con lui il portiere Alex Meret.

La prima domanda è sula crisi del Napoli: «Parlo con De Laurentiis ogni giorno, abbiamo fatto una valutazione dopo Udine e siamo concentrati per domani. La vivo come una grande opportunità per ottenere un obiettivo importante. Farò delle scelte in queste ore per mandare in campo una squadra che deve fare bene come ha già fatto in Champions fin qui quest’anno. Dopo la partita dovrò fare delle riflessioni legate alla partita, ma come sempre. Spero siano positive, perché nell’ultimo periodo ne ho fatte poche. Di certo, una prestazione non cancellerebbe le cose negative fatte fin qui. Uno psicologo per il Napoli? Ci ho già lavorato in passato, bisogna vedere come lo accetta un gruppo, non è uno psichiatra per una squadra».

Ha tanta esperienza, Ancelotti, e anche per questo non si scompone: «Essere messi in discussione in questa situazione per un allenatore è assolutamente normale. Sono esperienze già vissute in passato altre volte con altre squadre. Non mi spaventa che la società possa decidere di esonerarmi o che possa deciderlo io. Se non si verificano determinate condizioni, credo si debba andare avanti. Se non fosse così sarebbe giusto chiudere. Ma ora non penso a questo, se ne parla tanto ed è giusto, ma io sono preoccupato solo della squadra. Mi sento tanto coinvolto ultimamente, non possiamo fingere: la squadra non sta esprimendo quello che sa dare e io sono responsabile. Sto pensando a come trovare la soluzione alle difficoltà. Questo periodo difficile finirà, ne sono certo, ma è stato già troppo lungo fin qui. Non mi piace essere valutato per il passato, ma per il presente e in questo momento non sto dando il meglio. Non vorrei mai che i giocatori giocassero per me».

Tra i giocatori che scenderanno in campo domani potebbero esserci anche Allan e Milik: «Milik sta bene, ha recuperato allenandosi in questi giorni con la squadra. Lo valuteremo ancora oggi ma credo possa essere disponibile. Allan ha ancora fastidio alla costola, speriamo di averlo domani. Mi aspetto una prestazione convincente come molte volte abbiamo fatto in Champions. Non era e non è un girone facile il nostro, essere a un passo dagli ottavi significa aver dato il massimo. E quando diamo il massimo possiamo competere con chiunque. La squadra è preoccupata per quello che non riesce a fare in campo. Eravamo mentalmente più liberi a Liverpool perché non avevamo responsabilità e abbiamo dato il meglio. Il peso mentale condiziona i piedi ma io ho la sensazione che faremo una grande partita, speriamo di passare e di farlo da primi, ci servirebbe per gli ottavi. Dipende solo dall’allenatore che non deve sbagliare la formazione».

E se arrivasse Ibrahimovic per portare nuovo entusiasmo e serenità a tutto l'ambiente? Ancelotti sorride: «L’ho sentito ieri sera, mi ha detto che è a Los Angeles e sta benissimo».

Ultimo aggiornamento: 14:32

