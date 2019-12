L'arbitro olandese Bjorn Kuipers arbitrerà a sfida tra Inter e Barcellona valida per il sesto turno del Gruppo F della Champions League, in programma martedì a S.Siro alle ore 21.00. mentre per la sfida del San Paolo tra Napoli e Genk è stato designato il direttore di gara turco Cüneyt Çakır.