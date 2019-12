© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due belle notizie, come annunciato in conferenza. Carlo Ancelotti ritrovaper la gara di domani sera al San Paolo contro il Genk, partita decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. Una notizia che fa il paio con quella di: l'attaccante polacco torna a disposizione della squadra azzurra ad un mese dall'ultima volta. Unico assente sarà invece Nikola, fermo per guai muscolari. Il serbo, come confermato dal club, si è sottoposto ad esamistrumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale destro.Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.