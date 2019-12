LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:17

Buone notizie per il Napoli di, gli azzurri hanno ritrovato Arkadiuszin vista del match di domani sera in Champions League contro il. L'attaccante polacco torna a disposizione esattamente un mese dopo l'ultima volta, dopo i problemi addominali che si porta dietro da luglio.«Il sorriso è tornato, di nuovo in campo con la mia squadra, pronto per una fantastica notte di», ha scritto sui social Arek Milik dopo la conferma della convocazione azzurra. L'obiettivo per la squadra napoletana è ritrovare una vittoria che manca da nove partite: «Adesso forza, riportiamo il successo a», l'invito del polacco.