L'ultima volta nel 2016-17, quando la vittoria a Lisbona contro ilfece la differenza e spalancò alla squadra dile porte di un incredibile ottavo di finale. La fortuna non sorrise agli azzurri che al turno successivo incontrarono il Real Madrid pur essendo primi nel girone e l'avventura di Mertens e compagni si fermò a marzo. La squadra di Ancelotti , che stasera è attesa dal, proverà a emulare quanto fatto tre anni fa. Solo per tre volte gli azzurri sono riusciti a staccare il pass degli ottavinella loro storia, due se si pensa al nuovo format del torneo.Nel 1990 la squadra disuperò l'Újpesti Dózsa per poi essere eliminata agli ottavi dallo Spartak Mosca. Nel 2011 Cavani e compagni superarono il Villarreal in trasferta 2-0 conquistando la qualificazione (eliminati agli ottavi dal Chelsea). Gli azzurri non hanno trovato la qualificazione, invece, in ben quattro occasioni: nel 1987 contro il, nel 2013 nonostante i 12 punti nel girone con, nel 2017 e anche un anno fa, quando fu fatale la sconfitta di Liverpool per gli uomini di