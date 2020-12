Gennaio ricco di impegni per il Napoli. Si torna in campo domenica 3 gennaio a Cagliari (ore 15). Quindi nel giorno dell'Epifania impegno casalingo con lo Spezia (h.18). Azzurri di nuovo in campo domenica 10 contro l'Udinese per la 17esima giornata di campionato. Poi nuovo impegno infrasettimanale per gli ottavi della Coppa Italia allo Stadio Maradona contro l'Empoli alle 17.45. Lunch game domenica 17, alle 12.30, sempre in casa con la Fiorentina. Quindi il 20 gennaio, di mercoledì 20, a Reggio Emilia, primo trofeo della stagione in palio nella PS5 Supercup contro la Juventus alle ore 21. Altre due gare per finire gennaio, la trasferta di Verona che chiude il girone di andata il 24 alle 15 e la prima giornata di ritorno, in casa con il Parma, il 31 alle 18.

Ultimo aggiornamento: 19:51

