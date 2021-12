Genny Savastano da Spalletti: «Mo accunciammo 'e ccose»

Protagonista in questi giorni in Tv con l'uscita dell'ultima stagione della fortunata serie Gomorra, Salvatore Esposito ha voluto far visita agli azzurri al Konami Center di Castel Volturno. Il Genny Savastano della tv ha scattato una foto con Giuntoli e Spalletti al centro tecnico dopo aver incontrato gli azzurri la scorsa settimana, prima della sconfitta con l'Empoli. Abbastanza chiaro il messaggio social: «Guagliu' mo accunciammo tutte cose!»