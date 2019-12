LEGGI ANCHE

Una vittoria che mancava da troppo tempo, voluta e desiderata fin dal 1° minuto. IlPrimavera batte il Genoa a domicilio, per tre punti d’oro che ora smuovono finalmente la classifica degli azzurrini. Gara interpretata sindaco subito alla grande per il Napoli: alla mezz’ora il primo col figlio di una grande conclusione di Palmieri.Il vantaggio esalta la squadra di. E in apertura di ripresa le buone sensazioni fanno la differenza: il gol che consente il raddoppio è di Labriola, con un bellissimo tiro dal limite dell’area. Poi Sgarbi chiude i conti allora di gioco ribattendo in rete una punizione intercettata dal portiere avversario. Il Genoa, terzo in classifica, crolla sotto i colpi degli azzurrini che ora salgono a 9 punti, cominciando la rimonta per la salvezza.