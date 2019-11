LEGGI ANCHE Napoli-Genoa, fischi e insulti per l'arrivo degli azzurri al San Paolo Lorenzo Insigne è stato fischiato quando lo speaker dello stadio San Paolo ha chiamato il suo nome leggendo le formazioni di Napoli-Genoa. Solo pochi tifosi, in tutto sono circa 20.000 con le curve con ampi spazi vuoti, hanno risposto con il cognome del calciatore azzurro alla chiamata dello speaker che annuncia solo i nomi di battesimo. Un po' di fischi sono arrivati al nome di Callejon, ma al momento dell'annuncio del numero 24, Insigne, nessuno ha urlato il suo cognome e sono partiti i fischi.

Nuova salva di fischi pochi istanti prima dell'inizio quando i giocatori del Napoli si sono tutti avvicinati alla panchina stringendosi in un abbraccio, cosa non usuale. Un gesto non apprezzato dai tifosi che hanno fatto partire i fischi dalle curve, poi seguiti anche da qualche applauso, soprattutto dalle tribune. Insventolano le bandiere e ci sono i cori, ma è stato mostrato un solo striscione «Rispetto», come già avvenuto all'esterno dello stadio in occasione dell'allenamento di due giorni fa. Mentre lasta attuando uno sciopero del tifo che era stato già annunciato prima dell'insubordinazione al ritiro e che dipende dalle nuove e più stringenti regole sui posti assegnati, le bandiere e i megafoni in curva. Dalla curva B prima dell'inizio della partita è scattato un solo coro «Devi vincere».