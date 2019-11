LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro turno di assenza per, il centrocampista brasiliano nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni e indisponibile per il match contro ildi domani al San Paolo. Ancelotti non potrà contare su di lui, ancora non al meglio per i problemi al ginocchio destro, così come su: anche per l'algerino, terapie in questa giornata di lavoro a Castel volturno.Non si era allenato ieri per un attacco febbrile e non sarà della partita anche Kostas Manolas , il centrale greco escluso anche dai convocati della sua nazionale per i continui guai fisici degli ultimi periodi. Ancelotti avrà però, confermato tra i convocati come nelle ultime uscite, così comeche ieri si era allenato solo in palestra.Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.