Napoli, difesa flop: sempre in svantaggio in tre partite su quattro

Cinque gol subiti già in appena quattro partite. Non il miglior modo per cominciare la stagione per la difesa del Napoli di Rudi Garcia. Anche questa sera in casa del Genoa gli azzurri sono andati in svantaggio prima della doppia rimonta. Come informato da Opta Italia, il Napoli ha subito il primo gol del match in tre delle prime quattro gare di questa Serie A. Finora gli azzurri sono riusciti a ribaltare il punteggio solo alla prima giornata contro il Frosinone.