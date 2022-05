Napoli-Genoa, festa per Insigne: «Gli abbonamenti tornano nel 2023»

Napoli-Genoa della prossima settimana sarà l'ultima gara casalinga degli azzurri in questa lunga e avvincente stagione. Ma sarà anche l'ultima con la maglia azzurra di tanti calciatori, tra cui Lorenzo Insigne. «Ci sarà una celebrazione prima della gara. Al termine della gara mi auguro che l'entusiasmo dei tifosi sia tanto» ha spiegato Alessandro Formisano, Head of Operations del club azzurro in merito alle tante iniziative adottate: «Speriamo di avere tanti tifosi, è importante perché va festeggiata la Champions che non è scontata».

Novità anche per quel che riguarda i prossimi abbonamenti per il campionato 2022/23. «Quest'anno credo che ci sarà. Nelle ultime stagioni non l'abbiamo fatto perché non sapevamo cosa sarebbe accaduto col Covid. Ora, sperando di essercelo lasciato alle spalle, lavoreremo anche su questo tema» ha continuato Formisano a Radio Kiss Kiss. Prima della nuova stagione, però, un doppio ritiro azzurro: «Faremo probabilmente a Castel Volturno una presentazione con De Laurentiis e gli amici del Trentino per presentare il ritiro in Val di Sole, poi ne faremo uno anche per l'Abruzzo. Spero che in questi ritiri non ci siano più le barriere degli ultimi due anni. È sempre una grande opportunità per il club incontrare i propri tifosi».