«Il risultato è bugiardo. Se Zielinski non raddoppia in apertura di ripresa poi avrei cambiato modulo aggiungendo un centrocampista». Gennaro Gattuso non si illude, il Napoli vince ma deve ancora crescere. «Abbiamo rischiato di prendere gol, qualcosa concediamo ma ci sta perché facciamo tanto in avanti. È mancato un po' di equilibrio, il risultato non basta e dobbiamo ancora migliorare. Non dobbiamo distrarci ora, dobbiamo pensare a lavorare e migliorare durante la settimana» ha detto l'allenatore.«Siamo in crescita, anon sto regalando nulla ma è un calciatore diverso rispetto allo scorso anno» ha aggiuntoa Sky Sport. «Sta giocando perché sta dimostrando di essere un calciatore importante.ci fa giocare in maniera diversa rispetto a un anno fa, per questo proviamo il 4-2-3-1. Egoisticamente spero di avere ancora Koulibaly con noi, ma sapete meglio di me che le società hanno delle necessità. Spero non arrivi qualche chiamata per lui all'ultimo minuto. Sfida con? Sarà una sfida Juventus-Napoli. Mi auguro di farne tante di partite contro di lui».