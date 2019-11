LEGGI ANCHE

All'inizio e alla fine. I fischi per Lorenzo Insigne sono stati il filo conduttore della sua gara, a corredo di una settimana nel'occhio del ciclone tra gli errori in campo e l'ammutinamento nello spogliatoio.Impietosi i fischi mentre lo speaker del San Paolo annunciava le formazioni ad inizio match, di frustrazione quelli che hanno accompagnato la sua uscita dal campo al minuto 66 per fare spazio adin unche non poteva altrimenti contrastare le avanzate del Genoa.La gara del capitano napoletano è stata piena di controsensi: il gol segnato e poi annullato dopo pochi secondi dal fischio d'inizio poteva essere la svolta, invece Lorenzo si è fatto trascinare da una partita spenta già prima di cominciare. Ancelotti lo richiama in panchina, lui lascia la fascia a, saluta Davide e l'allenatore azzurro e poi tutti i compagni in panchina, dove si aggiunge a guardare sconsolato i compagni in campo.