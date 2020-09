Tra maltempo e Covid, Napoli-Genoa è partita ad alto rischio. Inizialmente in programma alle 15, il match è stato posticipato alle 18 dopo la positività di Perin e Schone ma sul San Paolo s'è abbattuta una tempesta di pioggia e vento.

Parte forte il Napoli, pericoloso prima con un colpo di testa fuori misura di Osimhen e poi con uno spunto in velocità di Lozano chiuso appena prima del tiro. Il gol è nell'aria e puntuale arriva al 10’, quando Mertens pesca Lozano alle spalle della difesa rossoblù: il folletto messicano brucia tutti con un taglio alla Callejon e batte Marchetti con un destro in spaccata.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne; 9 Osimhen.A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 4 Demme, 6 Mario Rui, 12 Elmas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.

GENOA (3-5-2)

22 Marchetti; 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 55 Masiello; 77 Zappacosta, 8 Lerager, 47 Badelj, 16 Zajc, , 88 Pellegrini; 37 Pjaca, 23 Destro.

A disposizione: 38 Zima, 2 Zapata, 4 Criscito, 11 Behrami, 17 Brlek, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 24 Melegoni, 65 Rovella, 79 Males, 99 Czyborra. All. Maran.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

