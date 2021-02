Il passo falso di Genova e gli occhi su Atalanta e Juventus, i due appuntamenti che attendono gli azzurri in questa settimana: mercoledì la semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo e sabato il confronto con i bianconeri, attualmente a +5 sulla squadra di Gattuso, allo Stadio Maradona. Questi i temi che saranno affrontati nella puntata di oggi del «Mattino Football Team», il programma condotto da Claudia Mercurio con la partecipazione di Marco Critelli e Francesco Mastandrea dalle ore 14 sul Mattino.it e sulla pagina Facebook del Mattino.

Commenti, tra l’ironico e il tecnico, sull’ultima giornata di campionato con due ospiti di prestigio: l’umorista Gene Gnocchi e l’ex capitano azzurro Peppe Bruscolotti, che commenterà la flessione del Napoli e in particolare i problemi emersi in difesa nella partita persa sabato scorso per 2-1 sul campo del Genoa.

