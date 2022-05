Napoli-Genoa, Ghoulam in gruppo: a parte Di Lorenzo e Anguissa

Due giorni di stop, poi il Napoli torna al lavoro. All'orizzonte il Genoa per chiudere al meglio le partite al Maradona di questa stagione. La squadra azzurra, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto partita a tema e lavoro atletico con lo staff di Luciano Spalletti. A chiusura di sessione partita a campo ridotto per il gruppo azzurro.

Qualche defezione in campo: Anguissa ha svolto solo lavoro di prevenzione in palestra, anche Di Lorenzo non si è allenato con i compagni e ha svolto lavoro di prevenzione in piscina. Buona notizia per Faouzi Ghoulam: il terizno algerino aveva saltato la sfida a Torino di sabato scorso, questo pomeriggio ha svolto tutto il lavoro in gruppo a eccezione della partita finale.