LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I suoi compagni giocheranno questo pomeriggio contro ilal San Paolo, ma percontinua l'avvio di stagione da separato in casa. L'algerino, di rientro dal prestito in Francia, non è mai stato preso in considerazione da Gattuso nelle gerarchie azzurre e aspetta di capire se e dove potrà ricominciare la stagione altrove.Nel frattempo, Ounas resta in città. Si allena a Castel volturno ma aspetta la prossima squadra. Questa mattina l'algerino era per le vie del centro sotto la pioggia, immortalata immediatamente dal suo account Instagram. Sulle sue tracce c'è soprattutto ildi Di Francesco in Serie A.